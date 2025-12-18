Ташуев описал Челестини двумя словами

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев оценил выступление ЦСКА в этом сезоне.

– Какое мнение у вас сложилось о работе Челестини в ЦСКА?

– Он привнес что-то новое по сравнению с Николичем. Мне больше импонирует футбол Челестини. Он поставил молодых футболистов. С Николичем ЦСКА играл ромбом в центре поля, где были одни опорники. Проблема у Челестини – позиционная атака. Он нормальный тренер, но не лучше российских специалистов. Восхищаться им не надо.

– ЦСКА не хватает длины скамейки?

– Они купили игроков в начале сезона, но все молодые. Нападающих нет, а так есть молодые, но они еще адаптируются. Армейцам нужен форвард.

– Мирлинд Даку подошел бы?

– Да, потому что у ЦСКА хорошая средняя линия. Такой наконечник, как Даку, очень важен.