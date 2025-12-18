«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову

В «Локомотив» поступило предложение от ЦСКА по полузащитнику Дмитрию Баринову.
«ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро.
«Железнодорожники» его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона», – написал источник.
- Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом», срок которого рассчитан до середины 2026 года.
- 29-летний футболист в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Баринов – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»