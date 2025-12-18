«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову

В «Локомотив» поступило предложение от ЦСКА по полузащитнику Дмитрию Баринову.

«ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро.

«Железнодорожники» его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона», – написал источник.