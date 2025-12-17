Генич рассказал о попытке «Локомотива» удержать Баринова

Комментатор Константин Генич рассказал, что в ближайшее время состоится ключеввая встреча полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с представителями клуба.

– Велика вероятность, что в ЦСКА перейдeт Дмитрий Баринов. Я так понимаю, что есть уже принципиальная договорeнность. Над этим работают самые разные люди.

– Не, не, не, подожди. Сегодня-завтра ключевая встреча у Баринова с представителями «Локомотива». Они сделают последнюю попытку его удержать. Но шансов немного.