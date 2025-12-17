Генич рассказал о попытке «Локомотива» удержать Баринова

Комментатор Константин Генич рассказал, что в ближайшее время состоится ключеввая встреча полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с представителями клуба.
– Велика вероятность, что в ЦСКА перейдeт Дмитрий Баринов. Я так понимаю, что есть уже принципиальная договорeнность. Над этим работают самые разные люди.
– Не, не, не, подожди. Сегодня-завтра ключевая встреча у Баринова с представителями «Локомотива». Они сделают последнюю попытку его удержать. Но шансов немного.
- Ранее сообщалось, что Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом», срок которого рассчитан до середины 2026 года.
- 29-летний футболист в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»