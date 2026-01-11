Раскрыта сумма, за которую «Рубин» выкупил Артигу у ангольцев

«Рубин» заплатил ангольскому клубу «Атлетико Петролеос» за расторжение контракта с главным тренером Франком Артигой.
Казанцы выплатили клубу из Луанды 700 тысяч евро, сообщил журналист Мики Жуниор в твиттере.
Артига прибудет в Казань завтра, 12 января, для подписания контракта.
- «Рубин» пока официально не объявлял об увольнении Рашида Рахимова.
- Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера казанцев были серб Милош Милоевич, хорват Степан Томас, испанец Франк Артига и другой серб Драган Стойкович.
- Артига тренировал в РПЛ «Химки».
Источник: «Спорт-Экспресс»