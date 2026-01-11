Раскрыта сумма, за которую «Рубин» выкупил Артигу у ангольцев

«Рубин» заплатил ангольскому клубу «Атлетико Петролеос» за расторжение контракта с главным тренером Франком Артигой.

Казанцы выплатили клубу из Луанды 700 тысяч евро, сообщил журналист Мики Жуниор в твиттере.

Артига прибудет в Казань завтра, 12 января, для подписания контракта.