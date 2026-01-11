80-летнего Гаджиева отодвинули от управления «Динамо Мх»

Гаджи Гаджиев больше не президент «Динамо Мх». Функционер перестает управлять клубом.

Об этом сообщил председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов.

«Общее собрание учредителей клуба приняло решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции.

Вместе с тем, учитывая выдающийся вклад Гаджи Муслимовича Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского «Динамо», решением высшего органа управления ему был присвоен статус «Почетного президента». Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг», – сказал Багаудинов.