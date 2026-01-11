Карседо назначили в «Спартак» из-за отказа Стойлова

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не шел первым номером в шорт-листе клуба.
Испанца назначили из-за отказа главного тренера турецкого «Гезтепе» Станимира Стойлова. Именно болгарин был лидером шорт-листа – приоритетным кандидатом.
- Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: ShootandGoal