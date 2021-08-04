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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Станимир Стойлов
Станимир Стойлов
Гезтепе
Болгария
13 февраля 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
4 августа
1
Карседо назначили в «Спартак» из-за отказа Стойлова
11 января
5
Стойлов: «Готов возглавить «Ростов»
2021.08.04 08:24
15
Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»
2021.08.02 22:31
19
Тренер Казахстана: «Постарается навести шум в группе с Бельгией и Россией»
2018.12.03 08:52
2
Стойлов стал главным тренером сборной Казахстана
2018.03.01 22:18
1
Агент: «Я предложил кандидатуру Стойлова «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Не остановлюсь, пока они его не возьмут»
2017.12.19 19:59
22
Стойлов отказался от предложения «Ростова»
2017.12.19 11:08
5
Арустамян: «Стойлов – основной кандидат на пост главного тренера «Ростова»
2017.12.19 07:43
7
Кононов может возглавить «Астану»
2017.12.15 01:18
2
Стойлов: «Астана» показала характер, волю»
2016.11.25 10:44
1
Стойлов: «Олимпиакос» играл сегодня лучше «Астаны»
2016.10.21 07:30
Наставник «Астаны»: «Наши футболисты заслужили государственные награды»
2016.08.26 06:08
4
Стойлов: «Локомотив»? Я сконцентрирован на «Астане»
2016.08.17 18:36
2
Стойлов: «Об интересе «Локомотива» ничего не знаю. На данный момент я главный тренер «Астаны»
2016.08.15 09:12
1
Главный тренер «Астаны» может возглавить «Локомотив»
2016.08.13 14:48
7
Стойлов: «Итоговый результат сильно разочаровал меня»
2015.12.09 06:25
2
Стойлов: «Астана» постарается взять последний билет на самолет в Европу»
2015.12.07 18:21
Главный тренер «Астаны»: «Весь Казахстан ждал от нас сегодня хорошей игры»
2015.11.03 23:07
«Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов
2015.10.21 08:14
7
Для «Астаны» важнее матч с «Кайратом», чем с «Атлетико»
2015.10.20 11:41
2
Стойлов: «Исторический матч для казахстанского футбола»
2015.09.30 22:07
Китайский клуб предлагает тренеру «Астаны» пять миллионов за двухгодичный контракт
2015.09.16 10:56
2
Главный тренер «Астаны»: «Постараемся набрать несколько очков в Лиге чемпионов»
2015.08.27 08:44
7
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