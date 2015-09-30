Стойлов: «Исторический матч для казахстанского футбола»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал ничейный исход в матче второго тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:2). В этой игре «Астана» заработала свое первое очко в Лиге чемпионов.

«Сегодня был исторический матч для казахстанского футбола. Мы были под большим прессингом в первом тайме. Во втором, когда проигрывали, смогли проявить характер, создали много моментов, забили гол, но вместе с тем и упустили много моментов. Я доволен результатом, но считаю, что сегодня мы были достойны победы», – говорит Стойлов.