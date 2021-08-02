Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»

Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»

2 августа 2021, 22:31
19

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что у «Ростова» уже есть список кандидатур на пост главного тренера. Он составлен в связи с отставкой Валерия Карпина.

«В число кандидатов на пост главного тренера «Ростова» входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев. Их услуги предложены первыми, это те претенденты, которых точно будут обсуждать в клубе», – написал Алексеев.

Eurostavka дополняет: в число кандидатов также входит главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Ростов Стойлов Станимир Петреску Дан Мусаев Мурад Новиков Кирилл
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1627933439
Петреску - отличный вариант. По крайней мере, исповедует тот же футбол, что был у Ростова при Карпине. А это важно.
Ответить
Серёга Краснодарский
1627934837
Петреску из названной тройки конечно лучший
Ответить
ySS
1627934952
Интересно было бы увидеть Дана Петреску. Неординарный тренер)
Ответить
Argon
1627935381
Пол литра на Петреску.
Ответить
JTherry
1627935708
Черданцев: "Настоятельно рекомендую Ростову наших экспертов с Матч-ТВ, у которых есть большой опыт работы с клубами РПЛ...")) это вам не шабашники - Стойлов и Петреску...
Ответить
paracetamol
1627936472
Я бы Пертреску взял. Интересно посмотреть как он у кромки поля прыгает.
Ответить
Marat A.
1627941693
..а может быть Бердыев, а?
Ответить
portero
1627966261
Может новый тренер сиожет на какой-то период мотивировать Ростов на максимальный результат... Пусть повезет с тренером Ростову.
Ответить
vladimir-7
1627972702
Пудель предполагал, а может быть и знал, что его, комбайнера, сбросят с ростовской машины, поэтому высказался с надеждой, что в декабре вернется в Ростов, если его не уволят. Неважно, кто будет тренером команды, Мусаев или Петреску, но игроки команды заиграют по-другому и без каких-то оскорбительно-отрицательных эмоций бывшего тренеришки.
Ответить
Taps
1627976772
Никого из этих НЕ НАДО ! Бердыева давай.
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
15
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+