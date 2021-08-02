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    Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что у «Ростова» уже есть список кандидатур на пост главного тренера. Он составлен в связи с отставкой Валерия Карпина.

    «В число кандидатов на пост главного тренера «Ростова» входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев. Их услуги предложены первыми, это те претенденты, которых точно будут обсуждать в клубе», – написал Алексеев.

    Eurostavka дополняет: в число кандидатов также входит главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    02.08.2021 22:31
    Комментарии12
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      Рейтинг: +136

      Marat A. 36 минут назад

      ..а может быть Бердыев, а?

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      Рейтинг: +3970

      TOMSON 1 час назад

      Хотелось бы Мусаева. Во-первых наш и без блата пробившийся, во-вторых парень явно не все показал, (нынешние результаты Гончаренко это подтверждают) а шансов чтоб куда-то позвали не сильно много. Ну и в третих он перспективный и возможно Ростов в будущем сможет и подзаработать на его переходе, хотя конечно с тренерами это сложно.

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      Рейтинг: +16114

      derrik2000 > TOMSON 50 минут назад

      "без блата пробившийся"

      Откуда это он "пробившийся"-то???
      НЕ пробившийся, а НАЗНАЧЕННЫЙ, поскольку в ТО тяжёлое финансовое для Галицкого время, ему нужен был кто-то "низкобюджетный", который просто сохранит хотя бы то, что ещё не до конца было потеряно при Шалимове.
      НЕ сохранил и уж, тем более, "НЕ приумножил".
      При нём команда, САМОБЫТНАЯ КОМАНДА, играющая в ФУТБОЛ, окончательно, что называется "потеряла игровое лицо". ((

      "(нынешние результаты Гончаренко это подтверждают)"

      ЧТО подтверждают ДВА МАТЧА в чемпионате???
      Только то, что взамен ушедшим (Бергу, в частности) нужна равноценная замена.
      Да ещё "дыры", которые были в команде, закрыть просто необходимо.
      Вот прибудут ВСЕ, кого приобрели и ещё, надеюсь, приобретут, сыграют вместе четыре-пять матчей, тогда и можно будет что-то говорить о Гончаренко.
      А ПОКА о нём говорить нечего.

      "Ну и в третих он перспективный и возможно Ростов в будущем сможет и подзаработать на его переходе"

      Рассмешил, ей Богу! )))
      Ростов, если его подпишет, потеряет много больше, чем приобретёт.
      Если вообще что-то хорошее приобретёт, кроме головной боли от утраченных вконец надежд даже заработать на перепродаже игроков.
      Его "успешная работа" ГТ в "Краснодаре тому пример.
      Пусть лучше идёт "тренироваться на кошках" в ФНЛ и именно там себя проявит.

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      Рейтинг: +238

      Shamil79 2 часа назад

      Петреску Ростовского возьмут

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      Рейтинг: +12019

      paracetamol 2 часа назад

      Я бы Пертреску взял. Интересно посмотреть как он у кромки поля прыгает.

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      Рейтинг: +15791

      JTherry 2 часа назад

      Черданцев: "Настоятельно рекомендую Ростову наших экспертов с Матч-ТВ, у которых есть большой опыт работы с клубами РПЛ...")) это вам не шабашники - Стойлов и Петреску...

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      Рейтинг: +1068

      Argon 2 часа назад

      Пол литра на Петреску.

      0
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      Рейтинг: +1154

      tarasofka 2 часа назад

      второго логично отправить в цска)

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      Рейтинг: +2388

      ySS 2 часа назад

      Интересно было бы увидеть Дана Петреску. Неординарный тренер)

      2
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      Рейтинг: +933

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      Петреску из названной тройки конечно лучший

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      Рейтинг: +16114

      derrik2000 2 часа назад

      Петреску - отличный вариант.
      По крайней мере, исповедует тот же футбол, что был у Ростова при Карпине.
      А это важно.

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