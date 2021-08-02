Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что у «Ростова» уже есть список кандидатур на пост главного тренера. Он составлен в связи с отставкой Валерия Карпина.

«В число кандидатов на пост главного тренера «Ростова» входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев. Их услуги предложены первыми, это те претенденты, которых точно будут обсуждать в клубе», – написал Алексеев.

Eurostavka дополняет: в число кандидатов также входит главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.