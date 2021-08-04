Стойлов: «Готов возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ростова». Болгарин готов работать в России.
«Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди.
Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает», – сказал Стойлов.
- На этой неделе ростовчан покинул Валерий Карпин, сосредоточившийся на сборной России.
- Стойлов с 2018 по 2019 год тренировал сборную Казахстана.
- «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.
Источник: Sport24