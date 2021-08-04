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Стойлов: «Готов возглавить «Ростов»

4 августа 2021, 08:24
15

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ростова». Болгарин готов работать в России.

«Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди.

Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает», – сказал Стойлов.

  • На этой неделе ростовчан покинул Валерий Карпин, сосредоточившийся на сборной России.
  • Стойлов с 2018 по 2019 год тренировал сборную Казахстана.
  • «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Стойлов Станимир
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1628058207
Что-то много жучков захотело прилететь в Ростов, при Карпине они молчали, значит чувствовали, что слабее его, а теперь вылезли на взлетно-посадочную полосу и готовы вылететь, якобы, на работу.
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Untitled-1
1628059696
Так блэт! Я тоже готов возглавить Ростов!
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derrik2000
1628060516
Шабашники засуетились, замельтешили! ))
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Старикан
1628061403
Хотеть не вредно - вредно не хотеть!
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vladimir-7
1628063813
Ростов: "Мы готовы заключить контракт со Стойковичем, в котором будет указано, что зарплата за год, будет выплачена тренеру, если команда Ростов в чемпионате России этого сезона, займет первое или второе место".
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6pbIH
1628066163
Эээ брат, с такой фамилией, надо ЦСКА возглавлять тебе))
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JTherry
1628066573
в Ростов, скорее всего, Семина назначат, а не Бердыева...
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paracetamol
1628068814
Стойлов, стой в стойле и не рыпайся!
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Plyash
1628077891
Нет уж,сиди-ка в своём Нур-Султане и перестань бредить.
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ItalianFootball
1628153804
Звездочка такая. Мол, вон там про меня все написано, изучайте, мне плевать.
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