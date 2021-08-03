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    Стойлов: «Готов возглавить «Ростов»

    Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ростова». Болгарин готов работать в России.

    «Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди.

    Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает», – сказал Стойлов.

    • На этой неделе ростовчан покинул Валерий Карпин, сосредоточившийся на сборной России.
    • Стойлов с 2018 по 2019 год тренировал сборную Казахстана.
    • «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +19626

      vladimir-7 30 минут назад

      Ростов: "Мы готовы заключить контракт со Стойковичем, в котором будет
      указано, что зарплата за год, будет выплачена тренеру, если команда Ростов в чемпионате России этого сезона, займет первое или второе место".

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      Рейтинг: +6847

      Старикан 1 час назад

      Хотеть не вредно - вредно не хотеть!

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      Рейтинг: +16160

      derrik2000 1 час назад

      Шабашники засуетились, замельтешили! ))

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      Рейтинг: +13741

      Garrincha58 1 час назад

      зачем опять иностранец неужели нет своих молодых тренеров

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      Рейтинг: +16160

      derrik2000 > Garrincha58 1 час назад

      Здесь не стоит вопрос российской или НЕ российский тренер - "выпускников" ВШТ, получивших лицензию PRO сейчас в России пруд пруди.
      Как и вообще в России со "Шпециалистами с дипломом".
      Здесь главное - ПОЛЬЗА от назначения. Польза клубу в целом и команде в частности.
      Молодые пусть бегают по ФНЛ, если хотят, т. е. опыта набираются и показывают, что они стОят.
      Ростову нужен тренер, который сможет выполнить одновременно ЧЕТЫРЕ задачи: привлекательная игра, по возможности - более менее высокое место в ЧР, которое даст возможность "засветить" своих молодых дарований", не останавливать, условно говоря, "конвейер" по продаже с большой выгодой своих игроков в другие клубы и НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ в финансовые дела клуба.
      Первая и последняя задача явно невыполнима, если назначат Бердыева.
      А "Шпециалистов с дипломами ВШТ" и лицензией, не имеющих ни опыта, ни каких-то успехов в работе с командами низших лиг, назначать крайне -крайне рискованно. если не самоубийственно для клуба, который имеет вполне определённые цели развития, которые пока успешно воплощаются в жизнь.

      P.S. Но, естественно, это - МОЁ мнение.
      У руководства "Ростова" оно, вполне возможно, другое, диаметрально противоположное. )
      Я сужу только по играм команды при Карпине и достигнутых при нём же финансовых результатов.

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      Рейтинг: +15823

      JTherry > derrik2000 43 минуты назад

      ВШТ и его рукоЙводитель, Лексаков - днище из днищ, диплом этой, с позволения сказать, "школы" можно получить элементарно, заплатив 400 тыщ рублей... сам сделаешь вывод, чего стОят такие тренеры или подсказать...?)

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      Рейтинг: +16160

      derrik2000 > JTherry 34 минуты назад

      Та ЭТО ты НЕ мне, а Garrincha58 напиши.
      Я в этом же ключе ему же и ответил. ))

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      Рейтинг: +730

      Untitled-1 1 час назад

      Так блэт! Я тоже готов возглавить Ростов!

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      Рейтинг: +19626

      vladimir-7 2 часа назад

      Что-то много жучков захотело прилететь в Ростов, при Карпине они молчали, значит чувствовали, что слабее его, а теперь вылезли на взлетно-посадочную полосу и готовы вылететь, якобы, на работу.

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