Стойлов: «Готов возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ростова». Болгарин готов работать в России.

«Я свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди.

Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает», – сказал Стойлов.