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    Для «Астаны» важнее матч с «Кайратом», чем с «Атлетико»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов оставил на родине сразу половину основного состава. «Астана» прибыла в Мадрид без защитников Марина Аничича и Дмитрия Шомко, хавбеков Рохера Каньяса, Неманьи Максимовича, Бауржана Джолчиева, капитана команды Таната Нусербаева.

    «Дорога в Мадрид заняла у нас девять часов. А в выходные нам предстоит важный матч против «Кайрата», наша задача – победа в чемпионате, нам нельзя терять очки. Поэтому мы приняли такое решение», – сказал Стойлов.

    Напомним, что матч «Атлетико» – «Астана» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 11:41
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    Комментарии (3)
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    Финт
    1445331258
    Потому что с Атлетико всё равно разгром и так и так.
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    grafff
    1445346561
    Атлетико рекорды ставить будет
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    ologreds
    1694996961
    numo445910
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