Главный тренер «Астаны»: «Постараемся набрать несколько очков в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов сказал, что выход его команды в групповой этап Лиги чемпионов доставил чувство огромной радости всем поклонникам футбола в Казахстане.

Напомним, вчера «Астана» сыграв на Кипре вничью 1:1 по сумме двух матчей обыграла АПОЭЛ из Никосии.

«Это большая победа для «Астаны» и для всех поклонников футбола в Казахстане. Мы все празднуем и испытываем чувство огромной радости. Прежде всего, хочу поздравить с этим великолепным достижением своих футболистов, наших болельщиков, мой тренерский штаб и весь клуб в целом.

Будем стараться выступить как можно лучше и набрать несколько очков, хотя это будет нелегко. Мы будем наслаждаться новым опытом и с нетерпением ждем старта группового этапа», – сказал Стойлов.