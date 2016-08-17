Стойлов: «Локомотив»? Я сконцентрирован на «Астане»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал информацию относительно своего возможного назначения на пост наставника «Локомотива». По словам 49-летнего специалиста, он не намерен покидать казахстанский клуб.

«Никогда не говорил, что уйду в «Локомотив». Ответ однозначен: у меня есть команда, я сконцентрирован на «Астане». За два года здесь провели сумасшедшую работу с клубом, будет жаль покидать его. У меня была возможность летом уйти в другую команду, но я много думал и остался в «Астане». Наш клуб еще будет развиваться. Я легко не уйду, если нужен «Астане», – подчеркнул Стойлов.

Напомним, в данный момент обязанности главного тренера железнодорожников исполняет Олег Пашинин. Существует высокая вероятность того, что в ближайшее время он возглавит красно-зеленых уже на постоянной основе.