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    Олег Пашинин

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Пашинин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 сентября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.08.2016 Ахмат 1 : 1 Локомотив
    21.08.2016 Локомотив 0 : 0 Крылья Советов
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