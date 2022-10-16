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    Семин оценил возвращение Пашинина и Лоськова в тренерский штаб «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил возвращение в штаб команды Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова.

    «Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» – сказал Семин.

    • Дмитрий Вячеславович провeл за «Локо» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
    • Олег Алексеевич сыграл за «Локомотив» в 273 матчах.
    • В составе «Локо» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза – Суперкубка страны.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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