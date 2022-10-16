Семин оценил возвращение Пашинина и Лоськова в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил возвращение в штаб команды Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова.
«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» – сказал Семин.
- Дмитрий Вячеславович провeл за «Локо» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
- Олег Алексеевич сыграл за «Локомотив» в 273 матчах.
- В составе «Локо» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза – Суперкубка страны.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»