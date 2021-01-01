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Билялетдинов: «Локомотив» в нокдауне. Надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре столичного клуба в последних матчах.

– «Локомотив» в неустойчивом состоянии. Сначала было крупное поражение 0:4 от «Енисея», а затем команда стала подниматься. Значит были какие-то наработки.

В матче со «Спартаком» у них была цельная картина игры, выиграли по делу, но в Ростове была другая команда. «Локомотив» не должен был допускать таких огромных провалов в оборонительных действиях. Четыре пропущенных мяча – это сенсация.

Также непонятно, что с тренерами, и руководство приняло странное решение отстранить Лоськова и Пашинина.

– Есть ли теперь будущее у немецкого проекта «Локомотива»?

– Я не увидел, что немцы привнесли нового в команду. Если эту программу по развитию приняли, значит увидели какие-то положительные моменты. Они наобещали всего, а реализация хромает.

«Локомотив» сейчас в нокдауне. Мне кажется, надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 19:01
Комментарии1
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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt 15 минут назад

    Так их убрали потому что нет аккредитации. Разве нет?! В таком случае они не могли остаться. Это как в Ростове с 5-ю тренерами. В каждом матче новый тренер и менялись.

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