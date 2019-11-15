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  • Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»

Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»

15 ноября 2019, 16:27
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Журналист Sports.ru Вадим Лукомский рассказал о распределении обязанностей в тренерском штабе «Локомотива». За тактику отвечает бывший игрок команды Олег Пашинин.

«Действительно, мне очень часто доводилось слышать от людей, которым я доверяю, что за тактическую сторону в «Локомотиве» отвечает Пашинин. В гораздо большей степени, чем Юрий Семин», – информирует журналист.

  • Пашинин – воспитанник «Локомотива», всю карьеру принадлежал этому клубу.
  • С командой дважды становился чемпионом страны.
  • Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского

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Россия. Премьер-лига Локомотив Пашинин Олег
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