Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»

Журналист Sports.ru Вадим Лукомский рассказал о распределении обязанностей в тренерском штабе «Локомотива». За тактику отвечает бывший игрок команды Олег Пашинин.
«Действительно, мне очень часто доводилось слышать от людей, которым я доверяю, что за тактическую сторону в «Локомотиве» отвечает Пашинин. В гораздо большей степени, чем Юрий Семин», – информирует журналист.
- Пашинин – воспитанник «Локомотива», всю карьеру принадлежал этому клубу.
- С командой дважды становился чемпионом страны.
- Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского
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