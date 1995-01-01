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    Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»

    Журналист Sports.ru Вадим Лукомский рассказал о распределении обязанностей в тренерском штабе «Локомотива». За тактику отвечает бывший игрок команды Олег Пашинин.

    «Действительно, мне очень часто доводилось слышать от людей, которым я доверяю, что за тактическую сторону в «Локомотиве» отвечает Пашинин. В гораздо большей степени, чем Юрий Семин», – информирует журналист.

    • Пашинин – воспитанник «Локомотива», всю карьеру принадлежал этому клубу.
    • С командой дважды становился чемпионом страны.
    • Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7785

      parevg 1 час назад

      Кто за что отвечает, это внутреннее дело тренерского штаба.
      А то что шПалыч, Олега, как своего переемника готовит - слышал.

      0
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      Рейтинг: +745

      Нас Много 1 час назад

      Опять Палыча подсиживают...

      0
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      Рейтинг: +1694

      Alekxei Z. 1 час назад

      Опять двадцать пять.
      Ещё один горе-журналист решил отметиться.
      У Спартака всё дела Пилипчук, а Каррера пиццу кушал, теперь и в Локо нашёлся свой герой.
      Как же вы глупы и бездарны !!!

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