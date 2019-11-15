Лукомский: «Пашинин в «Локомотиве» в гораздо большей степени отвечает за тактику, чем Семин»

Журналист Sports.ru Вадим Лукомский рассказал о распределении обязанностей в тренерском штабе «Локомотива». За тактику отвечает бывший игрок команды Олег Пашинин.

«Действительно, мне очень часто доводилось слышать от людей, которым я доверяю, что за тактическую сторону в «Локомотиве» отвечает Пашинин. В гораздо большей степени, чем Юрий Семин», – информирует журналист.