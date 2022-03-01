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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

1 марта 2022, 13:57
2

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Он не видит проблемы.

«Скатертью дорожка. Гисдоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев. Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Игоря Черевченко, Владимира Маминова, Олега Пашинина», – сказал Наумов.

  • 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
  • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
  • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Маминов Владимир Гисдоль Маркус Черевченко Игорь Пашинин Олег
Комментарии (2)
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SpartakMoskwa
1646135813
Пашинина давно пора ставить уже, пусть себя покажет, нужно дать шанс
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Олег1204
1646139917
Уже немцы решили спасти локомотив и забрать этого физрука чтоб не позорились.
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