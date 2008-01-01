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    Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Он не видит проблемы.

    «Скатертью дорожка. Гисдоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев. Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

    Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Игоря Черевченко, Владимира Маминова, Олега Пашинина», – сказал Наумов.

    • 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
    • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1840

      Олег1204 2 часа назад

      Уже немцы решили спасти локомотив и забрать этого физрука чтоб не позорились.

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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      Даже с Черевченко не будет хуже, чем с этим ГАДсдоли.

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      Рейтинг: +276

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Пашинина давно пора ставить уже, пусть себя покажет, нужно дать шанс

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