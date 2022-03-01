Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Он не видит проблемы.

«Скатертью дорожка. Гисдоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев. Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Игоря Черевченко, Владимира Маминова, Олега Пашинина», – сказал Наумов.