Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Он не видит проблемы.

«Скатертью дорожка. Гисдоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев. Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Игоря Черевченко, Владимира Маминова, Олега Пашинина», – сказал Наумов.

52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.

При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)

DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)