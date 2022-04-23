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Маркус Гисдоль
Главные новости
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Маркус Гисдоль
Тренер
Имя
Маркус
Фамилия
Гисдоль
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 августа 1969
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Локомотив
5
2
1
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
22.01.2022
Яблонец
1 : 1
Локомотив
26.01.2022
Спарта
2 : 3
Локомотив
04.02.2022
Мальме
1 : 1
Локомотив
10.02.2022
Локомотив
4 : 2
Гетеборг
19.02.2022
Мольде
3 : 0
Локомотив
23 апреля 2022
13:52
Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив»
2
1 апреля 2022
14:58
Баринов – о сборах с Гисдолем: «Самые легкие за всю карьеру»
1
13:59
Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»
5
4 марта 2022
11:06
Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»
4
3 марта 2022
18:58
Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»
4
2 марта 2022
16:19
Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля
11
10:13
Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»
8
1 марта 2022
20:52
Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»
8
14:53
Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба
1
14:14
Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)
16
13:57
Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»
3
13:33
DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)
20
12:25
«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер
17
12:17
Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)
3
16 января 2022
11:36
Видео
«Локомотив» вылетел на первый сбор с Гисдолем
3
15 декабря 2021
11:47
Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»
28
11 декабря 2021
08:35
Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»
43
10 декабря 2021
13:21
Гисдоль – о вылете «Локомотива» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»
13
11:53
«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах
20
07:38
Гисдоль – о 0:1 с «Марселем»: «Локомотив» смотрелся лучше во втором тайме. Не воспользовались возможностями»
5
7 декабря 2021
13:25
«Локомотив» – худший клуб Гисдоля по среднему количеству очков за матч
18
5 декабря 2021
09:21
Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»
22
29 ноября 2021
22:55
Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»
9
26 ноября 2021
00:35
Гисдоль – о 17-летнем Худякове: «Мне он напоминает молодого Нойера»
5
25 ноября 2021
23:56
Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»
12
23:21
«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей
3
24 ноября 2021
17:07
Гисдоль – о матче с «Лацио»: «Локо» нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом. Нас просто убьют»
14:54
Смолов может сыграть с «Лацио». Жемалетдинов пропустит игру
1
22 ноября 2021
23:14
Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»
2
18:08
Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»
9
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10.10.2021 18:09
Кто такой Гиздоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?
Сейчас он стал новым тренером «Локомотива».
04.03.2017 18:00
«Очень сложно верить в клуб, когда все так плохо». Почему разваливается «Гамбург»
«Гамбург» пока в Бундеслиге, но каждый раз выглядит все хуже. «Бомбардир» называет виновных в убийстве клуба.
7
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