Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

При всей абсурдности ситуации в Локомотиве, такое сейчас во всех российских клубах.
Только где-то иностранцы "проявляют смелось и здравый смысл", а, по большому счёту, просто знают, что ТАКОЕ БАБЛИЩЕ они больше нигде не заработают.
Т. е. ЖАДНОСТЬ превалирует над их условным патриотизмом.
Может, оно и к лучшему, а???
Может, наконец-то игрочишки, РОССИЙСКИЕ игрочишки, будут ЗАРАБАТЫВАТЬ футболом, а НЕ ПОЛУЧАТЬ БАБЛИЩЕ, пиная неохотно мячик на поле перед зрителями???
Сейчас самое время всем думать о стране, о каждом из нас, а не о том, чтобы баблишко срубить на ближнем...
Это касается не только футбола, точнее, российского футбола да-а-алеко не в первую очередь.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков раскрыл подробности ухода из «Локомотива» главного тренера Маркуса Гисдоля. Немец не попрощался с командой.
«Не проблема уехать в такой ситуации. Проблема – не позвонить, не предупредить работодателя. В том числе и тех, кто тебя приводил в клуб.
Но это его жизнь, его выбор. Для Bild он сказал, что не мог работать в Москве, потому что это не соответствует его ценностям. Вероятно, не соответствует его ценностям сказать об этом клубу напрямую. Может быть, боялся, что не отпустят.
Как все было? Утром собрание в «Локо». Команда сидит, ждет. Гисдоля нет. И тут агент звонит: «Он в самолете, разрывает контракт».
Немая сцена», – написал Казаков.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
- Завтра, 3 марта, «Локомотив» примет «Енисей» в 1/8 финала Кубка России.
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Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»
Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба