Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

2 марта 2022, 10:13
7

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков раскрыл подробности ухода из «Локомотива» главного тренера Маркуса Гисдоля. Немец не попрощался с командой.

«Не проблема уехать в такой ситуации. Проблема – не позвонить, не предупредить работодателя. В том числе и тех, кто тебя приводил в клуб.

Но это его жизнь, его выбор. Для Bild он сказал, что не мог работать в Москве, потому что это не соответствует его ценностям. Вероятно, не соответствует его ценностям сказать об этом клубу напрямую. Может быть, боялся, что не отпустят.

Как все было? Утром собрание в «Локо». Команда сидит, ждет. Гисдоля нет. И тут агент звонит: «Он в самолете, разрывает контракт».

Немая сцена», – написал Казаков.

  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
  • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
  • Завтра, 3 марта, «Локомотив» примет «Енисей» в 1/8 финала Кубка России.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Еще по теме:
Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги 2
Экс-тренер «Локомотива» может сменить Шварца в «Герте»
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
life85
1646206611
Самое время вернуть Сёмина!
Ответить
derrik2000
1646209093
При всей абсурдности ситуации в Локомотиве, такое сейчас во всех российских клубах. Только где-то иностранцы "проявляют смелось и здравый смысл", а, по большому счёту, просто знают, что ТАКОЕ БАБЛИЩЕ они больше нигде не заработают. Т. е. ЖАДНОСТЬ превалирует над их условным патриотизмом. Может, оно и к лучшему, а??? Может, наконец-то игрочишки, РОССИЙСКИЕ игрочишки, будут ЗАРАБАТЫВАТЬ футболом, а НЕ ПОЛУЧАТЬ БАБЛИЩЕ, пиная неохотно мячик на поле перед зрителями??? Сейчас самое время всем думать о стране, о каждом из нас, а не о том, чтобы баблишко срубить на ближнем... Это касается не только футбола, точнее, российского футбола да-а-алеко не в первую очередь.
Ответить
portero
1646229537
Кусок дерьма, Локо повезло что это дерьмо удрало. Жаль что остальных не прихватил...
Ответить
Нас Много
1646235199
А может футбол из бизнеса снова вернётся в спорт?
Ответить
Главные новости
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
2
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
9
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Все новости
Все новости
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
9
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
11
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+