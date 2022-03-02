Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков раскрыл подробности ухода из «Локомотива» главного тренера Маркуса Гисдоля. Немец не попрощался с командой.

«Не проблема уехать в такой ситуации. Проблема – не позвонить, не предупредить работодателя. В том числе и тех, кто тебя приводил в клуб.

Но это его жизнь, его выбор. Для Bild он сказал, что не мог работать в Москве, потому что это не соответствует его ценностям. Вероятно, не соответствует его ценностям сказать об этом клубу напрямую. Может быть, боялся, что не отпустят.

Как все было? Утром собрание в «Локо». Команда сидит, ждет. Гисдоля нет. И тут агент звонит: «Он в самолете, разрывает контракт».

Немая сцена», – написал Казаков.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

Завтра, 3 марта, «Локомотив» примет «Енисей» в 1/8 финала Кубка России.

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