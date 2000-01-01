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    Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков раскрыл подробности ухода из «Локомотива» главного тренера Маркуса Гисдоля. Немец не попрощался с командой.

    «Не проблема уехать в такой ситуации. Проблема – не позвонить, не предупредить работодателя. В том числе и тех, кто тебя приводил в клуб.

    Но это его жизнь, его выбор. Для Bild он сказал, что не мог работать в Москве, потому что это не соответствует его ценностям. Вероятно, не соответствует его ценностям сказать об этом клубу напрямую. Может быть, боялся, что не отпустят.

    Как все было? Утром собрание в «Локо». Команда сидит, ждет. Гисдоля нет. И тут агент звонит: «Он в самолете, разрывает контракт».

    Немая сцена», – написал Казаков.

    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Завтра, 3 марта, «Локомотив» примет «Енисей» в 1/8 финала Кубка России.

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    Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»

    Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

    Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18776

      derrik2000 27 минут назад

      При всей абсурдности ситуации в Локомотиве, такое сейчас во всех российских клубах.
      Только где-то иностранцы "проявляют смелось и здравый смысл", а, по большому счёту, просто знают, что ТАКОЕ БАБЛИЩЕ они больше нигде не заработают.
      Т. е. ЖАДНОСТЬ превалирует над их условным патриотизмом.
      Может, оно и к лучшему, а???
      Может, наконец-то игрочишки, РОССИЙСКИЕ игрочишки, будут ЗАРАБАТЫВАТЬ футболом, а НЕ ПОЛУЧАТЬ БАБЛИЩЕ, пиная неохотно мячик на поле перед зрителями???
      Сейчас самое время всем думать о стране, о каждом из нас, а не о том, чтобы баблишко срубить на ближнем...
      Это касается не только футбола, точнее, российского футбола да-а-алеко не в первую очередь.

      2
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      Рейтинг: +620

      life85 1 час назад

      Самое время вернуть Сёмина!

      2
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      Рейтинг: +100

      Elektronua > life85 37 минут назад

      какой смысл ?
      всё , спорта в россии больше нет.
      Зенит будет чемпионом и что дальше?

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      Рейтинг: +14794

      KLIM777 > Elektronua 29 минут назад

      все? Сказки иди пиши для укрианских телеграм-каналов. У нас и визы нет, и эпл плей не работает, вообще мы в изоляции)))

      вся страна продолжает работу в нормальном режиме) все работает)

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