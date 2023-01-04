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Марвин Комппер
Марвин Комппер
Завершил карьеру
14 июня 1985 (41)
#5 | Защитник
185 см | 80 кг
Германия | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Из «Локомотива» ушел последний немецкий тренер
2023.01.04 20:46
3
Уволенный из «Локомотива» Комппер остался в клубе на зарплате. С ним не расторгли контракт («РБ Спорт»)
2022.10.18 10:48
2
Баринов прокомментировал уход Коммпера из «Локомотива»
2022.09.14 18:59
2
Агент Комппера ответил на вопрос, продолжает ли тренер работать в «Локомотиве»
2022.09.14 14:59
Агент Коммпера высказался о будущем тренера после увольнения из «Локомотива»
2022.09.08 16:30
2
Агент Комппера рассказал о реакции тренера на увольнение из «Локомотива»
2022.09.05 23:20
1
Семин считает, что Цорн должен уйти из «Локомотива» вместе с Комппером
2022.09.05 17:24
2
Уткин – об увольнении Комппера: «Локомотив» сам-то не запутался, кто главный, а кто второй?»
2022.09.05 16:56
1
Семин – об отставке Комппера: «А «Локомотив» не уволил тех, кто его привозил?»
2022.09.05 16:16
3
«Локомотив» объявил об уходе Комппера в связи с неудовлетворительными результатами
2022.09.05 15:21
15
Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»
2022.05.21 12:32
1
Комппер – о решении остаться в «Локомотиве»: «Я полностью вне политики»
2022.05.21 09:15
Хапов и Комппер останутся в «Локомотиве». Нового тренера не будет (Metaratings)
2022.05.17 11:39
1
Агент Комппера: «Марвин счастлив в «Локо». Отсутствие еврокубков не повлияет на его решение остаться»
2022.05.05 15:59
Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной «Локомотива» («Чемпионат»)
2022.04.05 11:52
6
«Локомотив» назначил Хапова главным тренером из-за лучшего контакта с Комппером («Чемпионат»)
2022.04.04 21:21
2
Комппер – о Худякове: «Один из первых вратарей Европы в своем возрасте»
2022.03.30 18:13
3
Комппер: «Рангник сформировал меня как тренера, «отчеканил»
2022.03.30 13:42
Тренер «Локомотива» Комппер: «Хотим выстроить футбол, в который в России еще не играли»
2022.03.30 12:52
5
Агент Комппера: «Марвин не исчезнет из «Локомотива»
2022.03.17 21:36
Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно»
2022.03.09 14:47
13
Семин – о Комппере: «Как в Россию может приехать тренер без лицензии?»
2022.03.08 07:39
7
Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»
2022.03.03 18:58
3
Немец Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива»
2021.10.26 13:57
7
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