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Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной «Локомотива» («Чемпионат»)

Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены от работы с основной командой.

По информации «Чемпионата», в ближайшее время им предложат возможные варианты продолжения работы в клубе.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:52
Комментарии7
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    Рейтинг: +24400

    vladimir-7 2 часа назад

    "Чистка" в Локомотиве продолжается с новыми усилиями Цорна.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +56

    Теркчанин 3 часа назад

    посмотраем что дальше)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +22734

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    ЗаХапал пост главного.)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15229

    Cleaner 3 часа назад

    Это их за победу над Спартаком так подвинули?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22734

    DOCTOR PENALTY > Cleaner 3 часа назад

    Железная логика, скажи?..

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14127

    ilichkadr > Cleaner 3 часа назад

    Скорее задвинули. Интересно, за какой угол зацепятся не сломав пальцы?

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    Рейтинг: +15229

    Cleaner > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Логика в последние два года в Локо такая: Чем хуже, тем лучше!

    1
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