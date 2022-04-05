Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной «Локомотива» («Чемпионат»)

Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены от работы с основной командой.

По информации «Чемпионата», в ближайшее время им предложат возможные варианты продолжения работы в клубе.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.

«Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery