Хапов и Комппер останутся в «Локомотиве». Нового тренера не будет (Metaratings)

Руководство «Локомотива» не собирается менять тренерский штаб клуба после завершения сезона.

По информации Metaratings, нынешний тренерский штаб «Локомотива» во главе с Зауром Хаповым и Марвином Комппером повезeт команду на летние сборы и будет работать с клубом в следующем сезоне.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

В 30-м туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?