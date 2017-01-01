Хапов и Комппер останутся в «Локомотиве». Нового тренера не будет (Metaratings)

Хапов сам сказал что, его должность техническая и будет представлен новый тренер. Нет доверия указанной новости. Хотя может просто выжидают на фоне смутных событий в мире.
Руководство «Локомотива» не собирается менять тренерский штаб клуба после завершения сезона.
По информации Metaratings, нынешний тренерский штаб «Локомотива» во главе с Зауром Хаповым и Марвином Комппером повезeт команду на летние сборы и будет работать с клубом в следующем сезоне.
- «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
- В 30-м туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?