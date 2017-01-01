Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

Хапов и Комппер останутся в «Локомотиве». Нового тренера не будет (Metaratings)

Руководство «Локомотива» не собирается менять тренерский штаб клуба после завершения сезона.

По информации Metaratings, нынешний тренерский штаб «Локомотива» во главе с Зауром Хаповым и Марвином Комппером повезeт команду на летние сборы и будет работать с клубом в следующем сезоне.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • В 30-м туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Черевченко: «Удивился, когда Хапов стал тренером «Локо». Он позвонил и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?»
Агент Баринова: «Дмитрий верой и правдой служит «Локомотиву»
Агент Изидора опроверг, что француз выбыл на несколько месяцев
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:39
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4415

    Красногорск_Фан 13 минут назад

    Хапов сам сказал что, его должность техническая и будет представлен новый тренер. Нет доверия указанной новости. Хотя может просто выжидают на фоне смутных событий в мире.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11