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Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер заявил, что его семье угрожают в соцсетях из-за работы в России.

«Мне и моей жене многие пишут через соцсети. Супруга получает много оскорблений и злых комментариев через свой рабочий аккаунт в инстаграме. Нам жаль и больно из-за этого», – сказал Комппер.

  • 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.
  • Комппер был ассистентом немца в «Локо».
  • «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: SWR Sport

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1398

    Форвард 79 50 минут назад

    Сколько уже живут в России, могли бы уже выучить необходимые фразы и буквы на истинно русском для таких вот случаев))

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    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 57 минут назад

    Любишь деньги.Терпи!

    2
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    Рейтинг: +4531

    neim 1 час назад

    Так пусть не сидит цитата в " ... инстагарме ... ". пусть идёт на Бомбардир.
    Здесь все адекватные и понимающие люди, оскорблять просто так не будут ))). А ваша сраная заграница уже готова сама себя сожрать в бессильной злобе.

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    Рейтинг: +12738

    Fusballer 1 час назад

    Толерастная гейропа во всей красе.

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