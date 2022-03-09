Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер заявил, что его семье угрожают в соцсетях из-за работы в России.
«Мне и моей жене многие пишут через соцсети. Супруга получает много оскорблений и злых комментариев через свой рабочий аккаунт в инстаграме. Нам жаль и больно из-за этого», – сказал Комппер.
- 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.
- Комппер был ассистентом немца в «Локо».
- «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ.
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Источник: SWR Sport