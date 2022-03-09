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  • Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно»

Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно»

9 марта 2022, 14:47
13

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер заявил, что его семье угрожают в соцсетях из-за работы в России.

«Мне и моей жене многие пишут через соцсети. Супруга получает много оскорблений и злых комментариев через свой рабочий аккаунт в инстаграме. Нам жаль и больно из-за этого», – сказал Комппер.

  • 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.
  • Комппер был ассистентом немца в «Локо».
  • «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: SWR Sport
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин
Комментарии (13)
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Fusballer
1646827366
Толерастная гейропа во всей красе.
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mutabor0992
1646828079
Любишь деньги.Терпи!
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Форвард 79
1646828491
Сколько уже живут в России, могли бы уже выучить необходимые фразы и буквы на истинно русском для таких вот случаев))
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dimon3010
1646835917
тогда домой. а главным поставить Дмитрия ЛОСЬКОВА легенду ЛОКОМОТИВА
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Hektor 84
1646843896
Не лазьте по соц сетям! И вообще устрой жену на работу, чтоб времени на ерунду не оставалось.
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житель СПб
1646845334
Вот она хваленая западная объективность и доброжелательность! Теперь молодежь понемногу поймет настоящую Европу.
Ответить
sochi-2013
1646846699
«Собака лает — ветер носит, а караван идет». Пусть поставит в инстаграме и не обращает внимание на "доброжелателей"!
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фанат джигурды
1646847345
Я думал паровозы гадости пишут, а тут оказалось, что толерасты)))) Вот это хохма)))
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m40
1646848387
Нападки на наших спортсменов и даже на своих за отличие от мнения партии. Хотя какое отлчие? Здесь скорее аполитичность человека. Такая вот она хвалёная европейская демократия и толерантность. Гнилая!
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mihail200606
1646848515
Ну отключи инсту..
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