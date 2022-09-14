Баринов прокомментировал уход Коммпера из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Марвина Комппера из клуба.

– Уход Комппера стал шокирующей новость? Расстроился?

– Шокирующей новостью не стало.

– Что-то помечалось в команде?

– Поменялось.

– Было такое, что они [Комппер и Циннбауэр] друг на друга одеяло перетягивали?

– Спросите у них.