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    Баринов прокомментировал уход Коммпера из «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Марвина Комппера из клуба.

    – Уход Комппера стал шокирующей новость? Расстроился?

    – Шокирующей новостью не стало.

    – Что-то помечалось в команде?

    – Поменялось.

    – Было такое, что они [Комппер и Циннбауэр] друг на друга одеяло перетягивали?

    – Спросите у них.

    • 37-летний немец де-факто возглавлял команду с марта.
    • «Локо» победил в 2 из 9 матчей этого сезона РПЛ.
    • Они идут на 11-м месте в таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Бывалый1488 1 час назад

      У него яйца ещё не опушились, тренером быть, пусть даже Локо..утопили команду..

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      Рейтинг: +19729

      derrik2000 2 часа назад

      Лаконично.
      И, главное, всё понятно.
      ))

      0
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