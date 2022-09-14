Баринов прокомментировал уход Коммпера из «Локомотива»

У него яйца ещё не опушились, тренером быть, пусть даже Локо..утопили команду..
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Марвина Комппера из клуба.
– Уход Комппера стал шокирующей новость? Расстроился?
– Шокирующей новостью не стало.
– Что-то помечалось в команде?
– Поменялось.
– Было такое, что они [Комппер и Циннбауэр] друг на друга одеяло перетягивали?
– Спросите у них.
- 37-летний немец де-факто возглавлял команду с марта.
- «Локо» победил в 2 из 9 матчей этого сезона РПЛ.
- Они идут на 11-м месте в таблице.