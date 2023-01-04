Из «Локомотива» ушел последний немецкий тренер

«Локомотив» расторг контракт с Марвином Комппером. Он был последним немцем в московском клубе.

«Мистер Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом», – сказал агент тренера Арманд Дурн.

«Локо» уволил Комппера с поста тренера еще осенью, но не расторг с ним контракт.

Для руководства это было невыгодно с финансовой точки зрения, поэтому специалист оставался в структуре команды и получал зарплату.

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