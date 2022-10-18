Уволенный из «Локомотива» Комппер остался в клубе на зарплате. С ним не расторгли контракт («РБ Спорт»)

Экс-тренер «Локомотива» Марвин Комппер в ближайшее время вернется в Россию, чтобы продолжать выполнять обязанности по контракту со столичным клубом.
По информации «РБ Спорт», «Локомотив» уволил немца с поста тренера, но не расторг с ним контракт. Для «Локо» это было невыгодно с финансовой точки зрения, поэтому Комппер остался в структуре клуба и продолжает получать зарплату.
– Марвин покинул Россию на короткий период времени, чтобы решить некоторые дела в Германии. Но он вернется в Россию.
– Сколько он будет оставаться в Москве?
– Это очень хороший вопрос.
– Его контракт истекает в ноябре, не так ли?
– Не могу отвечать на вопросы про его контракт. До тех пор пока не придем к соглашению с «Локомотивом», мы условились не обсуждать это.
- Йозеф Циннбауэр и Томас Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
- Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»