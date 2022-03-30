Комппер – о Худякове: «Один из первых вратарей Европы в своем возрасте»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер высказался о вратаре «Локомотива» Данииле Худякове.

«В «Локомотиве» я работаю примерно полгода, и ни разу не заметил того, чтобы Даниилу Худякову были необходимы мои советы в части психологии и ответственности.

Я с большим удивлением смотрю на этого 18-летнего парня и вижу, что он совсем не производит впечатление 18-летнего. Это не мальчик, а вполне зрелый талант, сконцентрированный спортсмен, который очень ответственно подходит к играм.

Он очень талантлив. Я уверен, что среди игроков своего возраста Худяков — один из первых вратарей во всей Европе. Он очень хладнокровно действует в играх, не теряет голову, он очень зрелый игрок для своего возраста. У него большой потенциал и большое футбольное будущее.

К тому же перед глазами у Даниила замечательный пример старшего партнeра — Гилерме. Он всегда смотрел на него как на ориентир, у него был есть и будет великолепный партнeр, с которого он во многом может брать пример, это очень важно», – сказал Комппер.

Худяков – воспитанник «Локо».

Он пропустил 22 гола в 12 матчах за главную команду.

С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

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