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  • Комппер – о Худякове: «Один из первых вратарей Европы в своем возрасте»

Комппер – о Худякове: «Один из первых вратарей Европы в своем возрасте»

30 марта 2022, 18:13
3

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер высказался о вратаре «Локомотива» Данииле Худякове.

«В «Локомотиве» я работаю примерно полгода, и ни разу не заметил того, чтобы Даниилу Худякову были необходимы мои советы в части психологии и ответственности.

Я с большим удивлением смотрю на этого 18-летнего парня и вижу, что он совсем не производит впечатление 18-летнего. Это не мальчик, а вполне зрелый талант, сконцентрированный спортсмен, который очень ответственно подходит к играм.

Он очень талантлив. Я уверен, что среди игроков своего возраста Худяков — один из первых вратарей во всей Европе. Он очень хладнокровно действует в играх, не теряет голову, он очень зрелый игрок для своего возраста. У него большой потенциал и большое футбольное будущее.

К тому же перед глазами у Даниила замечательный пример старшего партнeра — Гилерме. Он всегда смотрел на него как на ориентир, у него был есть и будет великолепный партнeр, с которого он во многом может брать пример, это очень важно», – сказал Комппер.

  • Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он пропустил 22 гола в 12 матчах за главную команду.
  • С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин Худяков Даниил
Комментарии (3)
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zarsm
1648653674
AHAHA
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Красногорск_Фан
1648672031
Блин. Придется согласиться. Худяков это лучшее что случилось с Локомотивом за последнее время. Но с защитой полной бездарей и открывателей ног только он и тащит ( если не сломается то ждет его большое будущее
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zigbert
1648712991
Весьма лестная оценка начинающему вратарю но с тренером Локомотива трудно не согласиться. Пройдет немного времени и Худяков вытеснит Гилерме с первой позиции.
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