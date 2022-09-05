Семин считает, что Цорн должен уйти из «Локомотива» вместе с Комппером

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался об отставке Марвина Комппера из московского клуба.

«Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители.

Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал», — сказал Семин.