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    Семин считает, что Цорн должен уйти из «Локомотива» вместе с Комппером

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался об отставке Марвина Комппера из московского клуба.

    «Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители.

    Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал», — сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5014

      neim 11 часов назад

      И вдогонку все, кого они с собой притащили.
      Превратили сильную команду в заштатную, второсортную, у которой результаты стремятся к нулю.

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      Рейтинг: +4620

      Enter2006 12 часов назад

      Всё верно, пусть валят.

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