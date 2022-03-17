Агент Комппера: «Марвин не исчезнет из «Локомотива»

Арманд Дурн, агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера, исключил уход немца из клуба.

– Впервые слышу про смену стратегии, для меня это новая информация и я не могу комментировать слухи. Могу сказать, что в данный момент мистер Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами.

Он такой человек – когда что-то начинает, то обязательно доводит это до конца. Так что сейчас он абсолютно точно продолжает работать и будет стараться заработать как можно больше очков для «Локомотива».

– Он собирается получать лицензию Pro, которая позволит ему занимать должность главного тренера?

– Да, конечно. Он уже этим занимается. Ему потребуется еще несколько месяцев, но все уже в процессе.

– Вы уверены, что с Марвином не получится такая же ситуация, как с Маркусом Гисдолем, который в один день просто исчез из клуба?

– Я знаю мистера Комппера с того момента, как ему исполнилось 15 лет. Все это время он был со мной. Он настоящий джентльмен и очень умный человек.

Что бы он не хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет.

36-летний Комппер сменил Гисдоля 1 марта.

Он фактически исполняет обязанности главного тренера.

Из-за отсутствия лицензии у Комппера де-юре команду возглавляет Дмитрий Лоськов.

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