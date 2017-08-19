Марвин Комппер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Комппер
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Комппер
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:3
|Герта (Берлин)
|09.12.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Майнц (Майнц)
|04.11.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|19.09.2017
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|16.09.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|27.08.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|19.08.2017
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)