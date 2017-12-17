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Марвин Комппер
Статистика
Марвин Комппер - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1985 (41)
#5 | Защитник
185 см | 80 кг
Германия | Франция
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Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.12.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
09.12.2017
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
04.11.2017
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
19.09.2017
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
16.09.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
27.08.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 0
19.08.2017
РБ Лейпциг
1' - 90'
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