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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 19 августа 2017
Шальке-04
19.08.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
43'
Н. Бенталеб (П)
73'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
А. Арит
73'
47'
Желтая карточка
Н. Кейта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бенталеб
43'
34'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
4-2-3-1
1
Ферманн
5
Очипка
5
Хеведес
22
Настасич
6
Керер
6
Бенталеб
27
Горецка
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-3-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
8
Кейта
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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