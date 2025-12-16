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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Завершил карьеру
29 сентября 1989 (36)
#22 | Нападающий
176 см | 69 кг
Украина
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Трансферы
Публикации
Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня»
2025.12.16 13:15
18
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Фото
Коноплянка перешел в польскую «Краковию»
2022.02.11 21:00
3
Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)
2022.01.26 19:38
2
Коваленко и Коноплянка не сыграют на Евро из-за травм
2021.05.27 16:44
2
Коноплянка: «Вижу «Шахтер» в финале Лиги Европы. А там уже нужно и кубок брать»
2020.04.12 15:55
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
2020.04.08 01:41
2
Коноплянка: «Я был одной ногой в «Ливерпуле»
2020.04.07 23:03
1
Коноплянка: «Как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает»
2019.11.18 21:29
5
Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»
2019.11.18 18:50
6
Коноплянка: «Ответил бы отказом на предложения «Боруссии» и «Баварии»
2019.09.08 23:17
5
Коноплянка: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы»
2019.09.03 08:21
3
Фото
«Шахтер» купил у «Шальке» Коноплянку
2019.09.02 20:07
9
«Шахтер» может купить Коноплянку
2019.09.02 11:20
Fanatik: трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался
2019.08.21 16:14
3
Takvim: «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона
2019.08.13 08:47
1
Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа»
2019.08.09 09:41
6
Sabah: Коноплянка перейдет из «Шальке» в «Бешикташ» за 3 миллиона
2019.08.02 10:43
4
Милевский: «У Коноплянки есть предложение от «Краснодара», но он туда не перейдет, потому что дорожит сборной»
2019.07.29 20:10
13
Коноплянка не поехал на тренировочный сбор «Шальке»
2019.07.17 08:27
6
«Шальке» объявил об уходе Коноплянки и еще двух игроков
2019.06.27 19:53
5
Коноплянка может перейти в «Фенербахче»
2019.06.17 08:41
3
Коноплянка: «Мы разработали тактику специально под Люксембург»
2019.06.11 08:44
1
Коноплянка: «Мне не хватает Ракицкого в сборной. «Зенит» – его выбор»
2019.03.19 23:35
20
SuperHaber: Коноплянка перейдет на правах аренды в «Бешикташ»
2019.01.16 10:23
4
«Шальке» может продать Коноплянку из-за посещения игроком ночного клуба
2019.01.10 20:58
2
Коноплянка: «Ожидали от «Локомотива» большего»
2018.12.12 06:30
21
Коноплянка – о разгроме от Словакии: «Не наш вечер, но ничего страшного»
2018.11.17 07:50
1
Коноплянка: «Что тут обсуждать? 1:0 в нашу пользу – это самое главное»
2018.10.17 10:41
1
Коноплянка обошел Реброва по количеству матчей за сборную Украины. Он стал восьмым
2018.10.17 09:55
1
2
3
4
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