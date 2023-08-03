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Евгений Коноплянка
Статистика
Евгений Коноплянка - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1989 (36)
#22 | Нападающий
176 см | 69 кг
Украина
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Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Адана Демирспор
2 : 1
03.08.2023
ЧФР Клуж
75' - 90'
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