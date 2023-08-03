Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Румыния. Лига I 2023/2024 Лига чемпионов 2021/2022 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Украина. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Украина. Премьер-лига 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок УЕФА 2016 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок УЕФА 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат Украины 2009/2010 Чемпионат Украины 2008/2009