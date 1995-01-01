Коноплянка: «Ответил бы отказом на предложения «Боруссии» и «Баварии»

Полузащитник донецкого «Шахтeра» Евгений Коноплянка заявил, что отказался бы от предложений дортмундской «Боруссии» или мюнхенской «Баварии», если бы они поступили.

«Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от «Боруссии» Дортмунд или «Баварии», наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду», – отметил Коноплянка.