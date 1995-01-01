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    Коноплянка: «Ответил бы отказом на предложения «Боруссии» и «Баварии»

    Полузащитник донецкого «Шахтeра» Евгений Коноплянка заявил, что отказался бы от предложений дортмундской «Боруссии» или мюнхенской «Баварии», если бы они поступили.

    «Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от «Боруссии» Дортмунд или «Баварии», наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

    Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду», – отметил Коноплянка.

    • Коноплянка перешел в «Шахтер» из «Шальке» в сентябре этого года за 1,5 млн евро.
    • Ранее 29-летний украинец выступал за «Днепр» и «Севилью».
    • В активе Коноплянки имеются 82 матча за сборную Украины, в которых полузащитник отличился 21 раз.

    Источник: официальный сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1974

      кошмарик 2 минуты назад

      вау... херой , АднакА... я бы тоже отказался от контрактов с Барсой, Челси, МЮ , Реалом если бы мне предложили.. мой уровень - топ-клуб из межгалактической лиги.. на худой конец с Альфа - Центавра... сухес!!

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