Коноплянка: «Мне не хватает Ракицкого в сборной. «Зенит» – его выбор»

да ладно. все это делается просто. берет весь состав сборной собирается и делает заявление: откажетесь от Ракицкого из-за политики, не будем играть и мы. Но они же так не делают.
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об отсутствии Ярослава Ракицкого в национальной команде.
– Как вы воспринимаете то, что в сборной уже нет Ярослава Ракицкого?
– Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.
– Что будете делать, если вам придет предложение из России?
– Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас.
- В январе Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит».
- Главный тренер украинцев Андрей Шевченко назвал вопрос о невызове Ракицкого закрытым и попросил больше не задавать его.
- Украинцы начнут отбор 22-го марта матчем с Португалией.
- 25-го марта сыграют со сборной Люксембурга.