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    Коноплянка: «Мне не хватает Ракицкого в сборной. «Зенит» – его выбор»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об отсутствии Ярослава Ракицкого в национальной команде.

    – Как вы воспринимаете то, что в сборной уже нет Ярослава Ракицкого?

    – Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.

    – Что будете делать, если вам придет предложение из России?

    – Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас.

    Источник: Tribuna

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    Сегодня, 23:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +967

      exreporter 2 минуты назад

      да ладно. все это делается просто. берет весь состав сборной собирается и делает заявление: откажетесь от Ракицкого из-за политики, не будем играть и мы. Но они же так не делают.

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