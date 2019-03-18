Шевченко – о невызове Ракицкого: «Вопрос исчерпан. Больше не задавайте его»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие Ярослава Ракицкого в заявке на матчи отбора Евро-2020.

– Ракицкого нет в сборной. Все понимали, что это более политическое решение, чем спортивное. Можете это сказать вслух?

– Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после.

Я как главный тренер принимаю решение, которое сейчас лучше для команды.

Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос.