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    Шевченко – о невызове Ракицкого: «Вопрос исчерпан. Больше не задавайте его»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие Ярослава Ракицкого в заявке на матчи отбора Евро-2020.

    – Ракицкого нет в сборной. Все понимали, что это более политическое решение, чем спортивное. Можете это сказать вслух?

    – Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после.

    Я как главный тренер принимаю решение, которое сейчас лучше для команды.

    Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос.

    Источник: Официальный канал ФФУ на YouTube

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    18.03.2019 20:15
    Комментарии18
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      Рейтинг: +33

      Vincent Jones 11 часов назад

      То что Рак вызывался последних года два- более серьёзный вопрос, чем то, что его не вызвали сейчас. У него отличный первый пас, но как защитник он превратился в привозило. И матчи зенита в ЛЕ тому подтверждение.

      0
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      Рейтинг: +776

      Вот оно чё Михалыч 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шевченко – : «Вопрос исчерпан================================Правильно сказал Шева...Предателей нигде не любят...Вот щас в Расее тоже начинают Ракицкого обсирать.

      -7
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      Рейтинг: +554

      Ronaldinho R10 > Вот оно чё Михалыч 10 часов назад

      Свали на Усраинский футбол уа и там свои теории ссано-блакитные выдвигай.

      0
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      Рейтинг: +776

      Вот оно чё Михалыч > Ronaldinho R10 9 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А не пойти ли тебе на три буквы, вата )))

      -5
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      Рейтинг: +97

      Mityai90 > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Украина головного мозга. Спорт вне политики.

      0
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      Рейтинг: +151

      vavilon69 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      нет украины- есть Окраина РОССИИ!!!! ЗАПОМНИ!!! УПАрыш

      0
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      Рейтинг: +7

      vingor 12 часов назад

      Шевченко интеллект у Кличко хочет забрать)
      У них куда не плюнь одна политическая подоплека.

      1
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      Рейтинг: +261

      fhnv 12 часов назад

      Ракицкому и без вашей сборной неплохо

      4
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      Рейтинг: +31

      Шелкопёр 12 часов назад

      Рак выбрал деньги. Они правят миром.

      3
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      Рейтинг: +1734

      кошмарик 12 часов назад

      мда.. и в кого превратился отличный игрок? приживала и трус...

      -2
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      Рейтинг: +655

      Леха из Твери 13 часов назад

      Придется вызывать легенду Барселоны - Чигринского)))

      3
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      Рейтинг: +233

      Elisey13 13 часов назад

      Спортсмены)))

      1
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      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 13 часов назад

      я до сих пор болею за Милан ! он там зажигал как футболер! сам Берлускони у него кресный... ну сына крестил! а потом скурвился хорек.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 13 часов назад

      у Шевы проблемы с интелектом ...

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