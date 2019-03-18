Шевченко – о невызове Ракицкого: «Вопрос исчерпан. Больше не задавайте его»

То что Рак вызывался последних года два- более серьёзный вопрос, чем то, что его не вызвали сейчас. У него отличный первый пас, но как защитник он превратился в привозило. И матчи зенита в ЛЕ тому подтверждение.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие Ярослава Ракицкого в заявке на матчи отбора Евро-2020.
– Ракицкого нет в сборной. Все понимали, что это более политическое решение, чем спортивное. Можете это сказать вслух?
– Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после.
Я как главный тренер принимаю решение, которое сейчас лучше для команды.
Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос.
- В январе защитник перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит».
- Украинцы начнут отбор 22-го марта матчем с Португалией.
- 25-го марта сыграют со сборной Люксембурга.