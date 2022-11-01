Сборная Люксембурга по футболу

- 1 ноября 2022
- 10:37 Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!» 3
- 31 октября 2022
- 23:23 «Паспорт РФ пришлось сдать». Экс-нападающий «Зенита» Зарицкий – о вызове в сборную Люксембурга
- 25 сентября 2022
- 23:47 Лига наций. Фарерские острова победили Турцию, Люксембург – Литву
- 22 сентября 2022
- 23:55 Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
- 26 марта 2022
- 00:10 Товарищеский матч. Люксембург дома уступил Северной Ирландии, Мартинс провел всю игру
- 13 октября 2021
- 09:37 Фото «Манчестер Юнайтед» – после голов Роналду Люксембургу: «Он выступает в собственной лиге» 1
- 08:15 Фото Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше» 4
- 12 октября 2021
- 23:40 Отбор ЧМ-2022. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург, Сербия победила Азербайджан
- 22:56 Роналду забил 7-й и 8-й голы Люксембургу с пенальти. Ни одна сборная не пропустила от него больше 4
- 10 октября 2021
- 00:18 Отбор ЧМ-2022. Гол Влаховича принес Сербии победу над Люксембургом и вывел ее на первое место в группе
- 4 сентября 2021
- 20:59 Отбор ЧМ-2022. Сербия разгромила Люксембург и вышла на первое место в группе, Азербайджан упустил победу над Ирландией 1
- 1 сентября 2021
- 23:45 Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу 15
- 30 марта 2021
- 23:51 Отбор ЧМ-2022. Португалия обыграла Люксембург, Хорватия разгромила Мальту и сравнялась с Россией
- 23:20 Роналду забил 103-й мяч за Португалию, прервав четырехматчевую безголевую серию в сборной 4
- 28 марта 2021
- 14:23 Бригада Иванова назначена на матч Люксембург – Португалия 5
- 00:39 Отбор ЧМ-2022. Португалия упустила победу над Сербией, Люксембург обыграл в гостях Ирландию 7
- 14 ноября 2020
- 22:01 Лига наций. Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория при судействе Иванова голов не забили
- 13 октября 2020
- 23:55 Лига наций. Люксембург победил Черногорию, Тилль удалился спустя три минуты после выхода; Азербайджан и Кипр голов не забили 5
- 10 октября 2020
- 17:56 Лига наций. Люксембург с Тиллем победил Кипр, Азербайджан проиграл Черногории
- 8 сентября 2020
- 23:54 Лига наций. Люксембург с Тиллем проиграл Черногории, Азербайджан победил Кипр
- 5 сентября 2020
- 20:57 Лига наций. Голевой пас Кварацхелии помог Грузии победить Эстонию, Черногория благодаря дублю Йоветича обыграла Кипр 6