06.06.2026, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-1-2-3
1
Шерри
3
Митай
26
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
14
Лячи
20
Рамадани
21
Ходжа
10
Байрами
11
Узуни
3-1-5-1
1
2
Корац
13
Карлсон
17
Пинту
8
Мартинс
18
Янс
22
10
Синани
15
Тиль
6
7
Дардари
26
5
Айети
5
Айети
26
20
Рамадани
16
Шеху
16
Шеху
20
Рамадани
8
Асллани
7
7
8
Асллани
21
Ходжа
9
Броя
9
Броя
21
Ходжа
11
Узуни
19
Даку
19
Даку
11
Узуни
14
Лячи
25
25
14
Лячи
10
Байрами
17
Сефери
17
Сефери
10
Байрами
3
Махмутович
3
Махмутович
6
5
Селимович
5
Селимович
6
8
Мартинс
16
16
8
Мартинс
7
Дардари
20
20
7
Дардари
15
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
15
Тиль
11
Муратович
11
Муратович
18
Янс
4
Бонерт
4
Бонерт
18
Янс
Остались в запасе
Албания
Люксембург
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
12
Лукас Фокс
ВР
23
Тим Кипс
ВР
14
Эрик Вейга
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Луис Хаса
АП
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
23
Тим Кипс
ВР
14
Эрик Вейга
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Албания - Люксембург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию Албания против Люксембурга, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Люксембург
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»