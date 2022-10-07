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    Мендес "Силвиньо" Кампос

    Тренер
    Имя Мендес
    Фамилия "Силвиньо" Кампос
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 12 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лион 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.10.2019 РБ Лейпциг 0 : 2 Лион
    23.10.2019 Бенфика 2 : 1 Лион
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