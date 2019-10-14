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  • Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан

Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан

14 октября 2019, 01:00
1

Имя нового главного тренера «Лиона» будет объявлено в течение понедельника, 14 октября.

По информации источника, двумя основными кандидатами на этот пост являются Руди Гарсия и Лоран Блан. Уточняется, что наиболее предпочтительным вариантом является именно Гарсия.

  • «Лион» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Силвиньо.
  • Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Блан возглавит «Лион».
  • «Лион» занимает 14-е место в таблице Лиги 1, имея в своем активе девять очков.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Лион Блан Лоран Гарсия Руди Силвиньо
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1571032399
Гарсия не будет назначен, только потому что он тренировал Марсель))))
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