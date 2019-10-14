Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан

Имя нового главного тренера «Лиона» будет объявлено в течение понедельника, 14 октября.
По информации источника, двумя основными кандидатами на этот пост являются Руди Гарсия и Лоран Блан. Уточняется, что наиболее предпочтительным вариантом является именно Гарсия.
- «Лион» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Силвиньо.
- Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Блан возглавит «Лион».
- «Лион» занимает 14-е место в таблице Лиги 1, имея в своем активе девять очков.
Источник: RMC Sport