Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан

Имя нового главного тренера «Лиона» будет объявлено в течение понедельника, 14 октября.

По информации источника, двумя основными кандидатами на этот пост являются Руди Гарсия и Лоран Блан. Уточняется, что наиболее предпочтительным вариантом является именно Гарсия.