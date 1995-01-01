Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером «Лиона».

По информации источника, владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола звонил Моуринью с предложением возглавить французскую команду, однако португалец ответил отказом. Моуринью мотивировал это тем, что ждет предложений из английской Премьер-лиги.

Сейчас «Лион» сосредоточен на кандидатуре Лорана Блана. В ближайшие 48 часов руководство клуба проведет в Париже переговоры с бывшим главным тренером «ПСЖ».

«Лион» остался без главного тренера после увольнения Силвиньо . Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции.

. Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции. Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда португалец был уволен в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты.

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