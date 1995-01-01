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    Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии

    Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером «Лиона».

    По информации источника, владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола звонил Моуринью с предложением возглавить французскую команду, однако португалец ответил отказом. Моуринью мотивировал это тем, что ждет предложений из английской Премьер-лиги.

    Сейчас «Лион» сосредоточен на кандидатуре Лорана Блана. В ближайшие 48 часов руководство клуба проведет в Париже переговоры с бывшим главным тренером «ПСЖ».

    • «Лион» остался без главного тренера после увольнения Силвиньо. Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции.
    • Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью.
    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда португалец был уволен в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты.

    Calciomercato: Моуринью и Аллегри – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения Покеттино

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4097

      ivan-football-fan 7 минут назад

      ВЕНГЕР, идиоты....

      0
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      Рейтинг: +1328

      richi 13 минут назад

      Чет прочиталось из Анжи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      G.P. 20 минут назад

      "Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью."
      В Примере Моуринью поработал предостаточно.

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      Рейтинг: +434

      afw13 40 минут назад

      Федун, звони Моуриньо, а вдруг проканает..?)

      0
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      Рейтинг: +4097

      ivan-football-fan > afw13 7 минут назад

      ...даже не звони))

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