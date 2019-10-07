Calciomercato: Моуринью и Аллегри – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения Покеттино

Будущее Маурисио Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма» остается неопределенным.
У аргентинца контракт с лондонским клубом до 2023 года, однако провальный старт сезона может побудить руководство сменить тренера.
По информации Calciomercato, если Покеттино уволят, то главными претендентами на освободившийся пост будут Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.
- По итогам восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
- В Лиге чемпионов команда набрала одно очко в двух матчах.
- Моуринью остается безработным с декабря, Аллегри – с мая.