Calciomercato: Моуринью и Аллегри – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения Покеттино

Будущее Маурисио Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма» остается неопределенным.

У аргентинца контракт с лондонским клубом до 2023 года, однако провальный старт сезона может побудить руководство сменить тренера.

По информации Calciomercato, если Покеттино уволят, то главными претендентами на освободившийся пост будут Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.