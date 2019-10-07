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    Calciomercato: Моуринью и Аллегри – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения Покеттино

    Будущее Маурисио Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма» остается неопределенным.

    У аргентинца контракт с лондонским клубом до 2023 года, однако провальный старт сезона может побудить руководство сменить тренера.

    По информации Calciomercato, если Покеттино уволят, то главными претендентами на освободившийся пост будут Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

    • По итогам восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • В Лиге чемпионов команда набрала одно очко в двух матчах.
    • Моуринью остается безработным с декабря, Аллегри – с мая.

    Источник: Calciomercato

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    07.10.2019 23:53
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