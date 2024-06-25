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    • Главный тренер сборной Албании прокомментировал поражение от Испании

    Главный тренер сборной Албании прокомментировал поражение от Испании

    Наставник Албании Силвиньо поделился соображениями по поводу выступления команды на Евро-2024.

    «Я горжусь своими игроками и страной. Мы участвуем в этом турнире всего во второй раз. Нам удалось сразиться почти на равных с тремя великими сборными. Испания – невероятно сильная команда с техничными игроками в центре и быстрыми на флангах, которые могут создать вам очень много проблем. В последние годы мы не видели у испанцев такой игры.

    Они очень тактичны и по-настоящему быстры, а также очень хорошо защищаются при переходах. Это мощная команда и кандидаты на то, чтобы выиграть все. Я лишился многих часов сна, думая об этом турнире, но мы соревновались на высоком уровне, и страна должна нами гордиться. Надо привыкнуть выступать на турнирах подобного уровня», – заявил Силвиньо.

    • Албания завершила свое выступление на континентальном первенстве в Германии. Команда попала в квартет к Хорватии, Италии и Испании.
    • В активе албанского коллектива 1 ничья и 2 поражения. В своем дебютном поединке дружина Силвиньо уступила Италии Лучано Спаллетти. Примечательно, что в той игре именно албанцы открыли счет, забив самый быстрый гол в истории Евро.
    • Единственное очко албанцы набрали в поединке с Хорватией (2:2), отыгравшись в самой концовке.
    • В 3 туре Албания играла с Испаний. Единственный гол в матче на счету нападающего Феррана Торреса.
    • 50-летний бразилец Силвиньо был утвержден наставником Албании в 2023 году. У руля сборной специалист провел 16 поединков, одержав 7 побед. Также в активе тренера 4 ничьих и 5 поражений. При бразильце Албания забила 23 мяча и пропустила 14 голов.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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