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    Тренер «Лиона»: «Дзюба – великий игрок»

    Главный тренер «Лиона» Силвиньо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» дал характеристику питерской команде.

    «Зенит» – очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба – великий игрок. Он очень здорово действует на поле. «Зенит» на вершине в своем чемпионате. Нам будет непросто, но мы будем играть на победу.

    Знаю Дугласа Сантоса. Он молод и за последнее время он прогрессирует. Он здорово выступал в Германии. Он может играть и справа, и слева. Могу сказать только самые хорошие слова о нем», – сказал Силвиньо.

    • В понедельник команда Сергея Семака отправилась во Францию.
    • Игра состоится во вторник, 17 сентября, на стадионе «Стад де Люмьер». Начало – в 19:55 по московскому времени.
    • На матче будет работать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии24
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      Рейтинг: -147

      diamondfan 20 минут назад

      Победа Зениту!

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      Рейтинг: +62

      Вальдемар IV 26 минут назад

      перед сексом всегда надо похвалить бабу какая она хорошая умная...

      0
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      Рейтинг: +1424

      Derzkiy1 37 минут назад

      Малком в команде есть , он выделяет Дзюбу .... Дуглас Сантос , да крут

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      Рейтинг: +1290

      Фан666 40 минут назад

      Ну ты дядя ждёшь! Ещё бы дзюбу с роналду и месси сравнил. Чувак его ещё недавно гоняли в Ростов да Тулу как бездарного

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      Рейтинг: +515

      Сенситив 56 минут назад

      бакланы довольны, тренеришка французский прогнулся перед самим Зюбой, уже и в Европе знают - о бомжах или хорошо, или..., ну, сегодня, не будем о покойниках, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +1099

      Дедуктор 1 час назад

      Очень интеллигентный человек! Тренер этот. С большим уважением отнесся.
      Но, как бы, это в что нибудь типа 7:0 не вылилось. Бригада то питерская при Семаке совсем играть разучилась. Только великий Дзюба и тащит команду. А ну, как его прикрыть смогут? Получатся эти самые 7:0.

      0
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      Рейтинг: +3578

      nik55 1 час назад

      он такой же великий игрок как ты великий тренер

      1
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      Рейтинг: +6587

      ivanthebest 1 час назад

      Классические дифирамбы сопернику перед серьёзным матчем. Удачи Дзюбе и зине в завтрашнем матче.

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      Рейтинг: +3446

      порт 1 час назад

      Он хотел сказать-высокий.

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      Рейтинг: +17689

      VVM1964 > порт 18 минут назад

      Длинный )

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      Рейтинг: +1299

      Бомбардиръ 1 час назад

      Психологический приём в надежде, что Дзюба от этого схватит вирус расслабона.

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