Тренер «Лиона»: «Дзюба – великий игрок»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» дал характеристику питерской команде.

«Зенит» – очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба – великий игрок. Он очень здорово действует на поле. «Зенит» на вершине в своем чемпионате. Нам будет непросто, но мы будем играть на победу.

Знаю Дугласа Сантоса. Он молод и за последнее время он прогрессирует. Он здорово выступал в Германии. Он может играть и справа, и слева. Могу сказать только самые хорошие слова о нем», – сказал Силвиньо.