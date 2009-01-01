Тренер «Лиона»: «Редко кому удается забить «Зениту», но мы должны это сделать»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал, насколько важен для команды матч с питерцами.

«Последние ничьи – горький результат, особенно вторые таймы. Стараемся подготовиться, как можно лучше. Редко кому удается забить «Зениту», но мы должны это сделать. Первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера? Я работал в качестве помощника на чемпионате мира, считаю, что я готов. В том числе, к давлению.

Первый матч на своем поле очень важен для нас. Рен-Аделед – молодой игрок, но у него есть хорошие качества. С «Амьеном» он был одним из лучших. Ему всего 21, но и он, ивсе мы готовы к Лиге чемпионов. Если получится динамичный матч, то у нас будет больше шансов, чтобы выиграть у «Зенита». Нужно обязательно играть все 90 минут. Постараемся сыграть лучше, найти баланс между молодыми и более опытными игроками.

Мы посмотрели много матчей «Зенита». Но все решится именно завтра. Самое главное, как мы покажем себя. У нас вернутся в строй несколько игроков, Денайе и Мендес, например. Пока не готов сказать, кто именно сыграет», – сказал Силвиньо.

Тренер «Лиона» также назвал Артема Дзюбу «великим игроком».