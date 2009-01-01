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    Тренер «Лиона»: «Редко кому удается забить «Зениту», но мы должны это сделать»

    Главный тренер «Лиона» Силвиньо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал, насколько важен для команды матч с питерцами.

    «Последние ничьи – горький результат, особенно вторые таймы. Стараемся подготовиться, как можно лучше. Редко кому удается забить «Зениту», но мы должны это сделать. Первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера? Я работал в качестве помощника на чемпионате мира, считаю, что я готов. В том числе, к давлению.

    Первый матч на своем поле очень важен для нас. Рен-Аделед – молодой игрок, но у него есть хорошие качества. С «Амьеном» он был одним из лучших. Ему всего 21, но и он, ивсе мы готовы к Лиге чемпионов. Если получится динамичный матч, то у нас будет больше шансов, чтобы выиграть у «Зенита». Нужно обязательно играть все 90 минут. Постараемся сыграть лучше, найти баланс между молодыми и более опытными игроками.

    Мы посмотрели много матчей «Зенита». Но все решится именно завтра. Самое главное, как мы покажем себя. У нас вернутся в строй несколько игроков, Денайе и Мендес, например. Пока не готов сказать, кто именно сыграет», – сказал Силвиньо.

    Тренер «Лиона» также назвал Артема Дзюбу «великим игроком».

    • В понедельник команда Сергея Семака отправилась во Францию.
    • Игра состоится во вторник, 17 сентября, на стадионе «Стад де Люмьер». Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +515

      Сенситив 21 минуту назад

      ...Тренер «Лиона» также назвал Артема Дзюбу «великим игроком»...
      французик Монферран ещё в 19м веке подымал в Питере "столп Александрийский", а у бакланов ныне - столп Зюбиньо в атаке, нынче ВЕЛИКИЙ, эвон как, может перевод неверный, имелся ввиду рост, будем надеяца, что енто брёвнышко бомжовское себя проявит и от него отскок сработает на победу, а зеньке - удачи, как-то так...))

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      Рейтинг: +1290

      Фан666 42 минуты назад

      Дядя, ты прям похоже с ювентусом играешь. Зениту Уфа и Оренбург забивали, тренер ты о таких вообще слышал?

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      Рейтинг: +4495

      ilichkadr > Фан666 37 минут назад

      В том-то и фишка, что не видел, не слышал, отсюда мандраж.

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