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Джейсон Денайе
Джейсон Денайе
Завершил карьеру
28 июня 1995 (31)
#64 | Защитник
184 см | 70 кг
Бельгия
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Трансферы
Публикации
Бельгиец Денайе перешел в «Аль-Ахли». Зимой с ним договаривался «Спартак»
2022.09.29 08:30
Зимой Каттани уговорил Денайе перейти в «Спартак». Игрок сборной Бельгии отказался из-за событий 24 февраля
2022.07.13 13:32
Тренер «Лиона»: «Редко кому удается забить «Зениту», но мы должны это сделать»
2019.09.16 18:55
9
Денайе, Годин, Стерлинг и Алькантара претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2019.02.21 14:13
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
2019.02.21 07:23
2
Фото
Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Лион»
2018.08.21 21:02
«Манчестер Сити» летом намерен выручить от продажи футболистов 100 миллионов
2017.04.04 10:52
3
Защитник «Манчестер Сити» проведет один год в аренде в «Галатасарае»
2015.09.02 11:25
«Галатасарай» арендовал Денайе
2015.08.29 11:42
«Марсель» ведет переговоры по трансферу защитника «Манчестер Сити»
2015.08.22 07:30
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