Зимой Каттани уговорил Денайе перейти в «Спартак». Игрок сборной Бельгии отказался из-за событий 24 февраля

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайе мог перейти в «Спартак» летом.

«Зимой Каттани уговорил приехать в «Спартак» бельгийского защитника Денайера. Переговоры были очень сложными, но в какой-то момент дожали.

Парень должен был приехать летом, но потом случилось 24 февраля, и он категорически отказался», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.