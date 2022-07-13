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Зимой Каттани уговорил Денайе перейти в «Спартак». Игрок сборной Бельгии отказался из-за событий 24 февраля

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайе мог перейти в «Спартак» летом.

«Зимой Каттани уговорил приехать в «Спартак» бельгийского защитника Денайера. Переговоры были очень сложными, но в какой-то момент дожали.

Парень должен был приехать летом, но потом случилось 24 февраля, и он категорически отказался», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.

  • Сегодня Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака».
  • Денайе ушел из «Лиона» и находится в статусе свободного агента.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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