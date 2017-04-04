«Манчестер Сити» летом намерен выручить от продажи футболистов 100 миллионов

«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов. Руководство «горожан» намерено выручить от продажи игроков около 100 миллионов фунтов.

Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гврадиола не рассчитывает на Самира Насри, Джо Харта, Эльякима Мангала, Вильфрида Бони и Джейсона Денайе.

Также английский клуб готов расстаться с Венсаном Компани, Фернандо, Нолито, Клаудио Браво и Александаром Коларовым, если получит по ним привлекательные предложения.