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Самир Насри
Самир Насри
Завершил карьеру
26 июня 1987 (39)
#14 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Франция | Алжир
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Трансферы
Публикации
Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»
2025.09.17 09:21
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
2024.04.27 22:07
4
Насри назвал лучшего футболиста в мире
2024.03.06 14:38
1
Насри дал совет Мбаппе о месте продолжения карьеры
2023.11.06 10:06
4
Насри раскрыл «правило жизни» Гвардиолы в отношении секса
2023.04.26 23:20
1
Насри: «Манчини приглашал меня в «Зенит»
2021.12.30 09:30
4
Насри: «Увы, это правда, что Агуэро вынужден завершить карьеру»
2021.11.21 12:31
5
Насри объявил о завершении карьеры
2021.09.26 13:44
4
Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»
2020.05.27 07:46
2
Насри: «Сампаоли в «Севилье» был мне другом, а не тренером. Он говорил: «Можешь пить, ходить на дискотеки, я прикрою тебя»
2020.05.06 00:28
2
Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам»
2020.05.05 11:12
3
Daily Mail: «Андерлехт» расторгнет контракт с Насри. Француз улетел в Дубай и не выходит на связь
2020.04.20 09:14
1
Насри: «Марез – командный игрок, а Салах – индивидуалист. Он только стремится забивать голы»
2019.12.24 07:29
3
Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»
2019.07.10 07:11
2
Видео
Насри стал игроком «Андерлехта»
2019.07.05 18:56
4
Насри, Кэрролл и Адриан покинут «Вэст Хэм»
2019.05.29 19:14
3
Насри: «Моя дисквалификация – это урок для всех молодых игроков»
2019.01.30 08:45
1
Насри: «До подписания контракта с «Вест Хэмом» я думал, что карьера закончилась»
2019.01.12 06:32
Насри – о первом матче за 13 месяцев: «Я думал, что будет сложнее войти в ритм»
2019.01.07 00:08
1
Фото
Насри стал игроком «Вест Хэма»
2019.01.01 12:21
3
«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет на пять килограмм
2018.12.01 09:00
4
Насри начал тренировки с «Вест Хэмом» после дисквалификации
2018.11.22 06:21
«Кристал Пэлас» может перехватить Насри у «Вест Хэма»
2018.11.14 00:12
Насри проходит медобследование в «Вест Хэме»
2018.11.12 15:57
«Эвертон» заинтересован в приглашении Насри после завершения дисквалификации
2018.10.12 09:53
1
УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил
2018.02.27 17:41
9
Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории матчей «ПСЖ» с «Марселем»
2018.02.26 11:30
Marca: Насри будет дисквалифицирован на год из-за прохождения запрещенного вида лечения
2018.02.24 21:31
7
«Спорт-Экспресс»: в «Зенит» может перейти Насри
2018.02.11 15:13
50
Худший клуб Серии А пытался подписать Насри и Сонга
2018.02.05 18:32
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